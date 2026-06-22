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ЗСУ отримали бронемашину "Гюрза-2" з інтегрованим штучним інтелектом

16:12 22.06.2026 Пн
2 хв
Які характеристики має новий бронеавтомобіль?
aimg Костянтин Широкун
ЗСУ отримали бронемашину "Гюрза-2" з інтегрованим штучним інтелектом Фото: ЗСУ отримали бронемашину "Гюрза-2" (mod.gov.ua)
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ЗСУ отримають модернізований бронеавтомобіль "Гюрза-2", що оснащений комплексом камер, протимінним захистом та інтегрованим штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що машину удосконалили на запити військових. Конструктори посилили незалежну підвіску, замінили окремі елементи, встановили шини з покращеними характеристиками. Завдяки цьому у машини зросли показники прохідності та живучості у складних бойових умовах.

Бронекорпус машини конструктори обладнали круговим протиуламковим підбоєм, що посилює захист екіпажу, десанту та внутрішнього обладнання від ураження уламками.

Повна маса удосконаленої "Гюрзи-2" складає трохи більше 18 тонн. Вантажопідйомність машини зросла до 2,5 тонни, кліренс зріс до 380 мм, запас ходу – до 1200 км. Максимальна швидкість становить 110 км/год. Протимінний захист вберігає екіпаж від наїзду на міну з уражальною силою, еквівалентною 8 кг тротилу.

Покращена "Гюрза" може виконуватися в двох варіантах – з поворотною баштою для озброєння та без неї.

UAT.GYURZA-02: тактико-технічні характеристики

Спеціальний бронеавтомобіль "Гюрза-2" оснащений системами вентиляції повітря, обігріву, кондиціонування, автономним паливним обігрівачем тощо. Окрім того, "Гюрза-2" має системи пожежогасіння моторного відсіку та десантного відділення, комплекс нічного бачення та оглядову телевізійну систему з чотирьох відеокамер.

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Також машини можуть оснащуватися програмним забезпеченням для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна отримає сотню бронемашин VAMTAC та боєприпаси калібру 155 мм від Іспанії. Перші поставки очікуються вже на початку травня.

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