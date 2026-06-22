ВСУ получили бронемашину "Гюрза-2" с встроенным искусственным интеллектом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что машина была усовершенствована с учетом пожеланий военных. Конструкторы усилили независимую подвеску, заменили отдельные элементы, установили шины с улучшенными характеристиками. Благодаря этому у машины повысились показатели проходимости и живучести в сложных боевых условиях.

Бронекорпус машины конструкторы оснастили круговым противоосколочным подбоем, который усиливает защиту экипажа, десанта и внутреннего оборудования от поражения осколками.

Полная масса усовершенствованной "Гюрзы-2" составляет чуть более 18 тонн. Грузоподъемность машины выросла до 2,5 тонны, клиренс увеличился до 380 мм, запас хода - до 1200 км. Максимальная скорость составляет 110 км/ч. Противоминная защита оберегает экипаж от наезда на мину с поражающей силой, эквивалентной 8 кг тротила.

Усовершенствованная "Гюрза" может выпускаться в двух вариантах - с поворотной башней для вооружения и без нее.

Специальный бронеавтомобиль "Гюрза-2" оснащен системами вентиляции, обогрева, кондиционирования, автономным топливным обогревателем и т. д. Кроме того, "Гюрза-2" имеет системы пожаротушения моторного отсека и десантного отделения, комплекс ночного видения и обзорную телевизионную систему из четырех видеокамер.

Также машины могут оснащаться программным обеспечением для мониторинга внешней среды с использованием искусственного интеллекта.