ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ получили бронемашину "Гюрза-2" с встроенным искусственным интеллектом

16:12 22.06.2026 Пн
2 мин
Каковы характеристики нового бронеавтомобиля?
aimg Константин Широкун
ВСУ получили бронемашину "Гюрза-2" с встроенным искусственным интеллектом Фото: ВСУ получили бронемашину "Гюрза-2" (mod.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

ВСУ получат модернизированный бронеавтомобиль "Гюрза-2", оснащенный комплексом камер, противоминной защитой и интегрированным искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что машина была усовершенствована с учетом пожеланий военных. Конструкторы усилили независимую подвеску, заменили отдельные элементы, установили шины с улучшенными характеристиками. Благодаря этому у машины повысились показатели проходимости и живучести в сложных боевых условиях.

Бронекорпус машины конструкторы оснастили круговым противоосколочным подбоем, который усиливает защиту экипажа, десанта и внутреннего оборудования от поражения осколками.

Полная масса усовершенствованной "Гюрзы-2" составляет чуть более 18 тонн. Грузоподъемность машины выросла до 2,5 тонны, клиренс увеличился до 380 мм, запас хода - до 1200 км. Максимальная скорость составляет 110 км/ч. Противоминная защита оберегает экипаж от наезда на мину с поражающей силой, эквивалентной 8 кг тротила.

Усовершенствованная "Гюрза" может выпускаться в двух вариантах - с поворотной башней для вооружения и без нее.

UAT.GYURZA-02: тактико-технічні характеристики

Специальный бронеавтомобиль "Гюрза-2" оснащен системами вентиляции, обогрева, кондиционирования, автономным топливным обогревателем и т. д. Кроме того, "Гюрза-2" имеет системы пожаротушения моторного отсека и десантного отделения, комплекс ночного видения и обзорную телевизионную систему из четырех видеокамер.

Читайте также: Почти 40 000 пораженных целей! "Генерал Черешня" лидирует в рейтинге "Дельта"

Также машины могут оснащаться программным обеспечением для мониторинга внешней среды с использованием искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит сотню бронемашин VAMTAC и боеприпасы калибра 155 мм от Испании. Первые поставки ожидаются уже в начале мая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БТР Miltech
Новости
В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко
В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух