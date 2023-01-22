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"ЗСУ осушують Дніпро". У Росії вигадали черговий пропагандистський фейк

Фото: у Росії вигадали черговий пропагандистський фейк (РБК-Україна))
Автор: Тетяна Степанова

Колаборант із запорізькою пропискою Володимир Рогов поширює фейк про те, що річка Дніпро обміліла через дії українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Рогов заявив, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро у районі Каховського водосховища та перекрили гідротехнічні затвори ГЕС на плотинах Дніпровського каскаду у верхів’ях.

Насправді, про те, що вода у Дніпрі сильно відійшла, в Україні говорять вже давно. Як зазначили журналісти фактчекінгового проєкту "Без брехні", ще у 2020 році вийшла стаття голови Держекоінспекції України Андрія Мальованого "Що вбиває головну річку країни і як цьому запобігти".

У ній він розповідає про критичний стан Дніпра через хімічне забруднення води, обміління і втрату біологічного різноманіття.

Зазначено, що росіяни теж доклали руку до цьогорічного обміління річки - вони обстріляли Каховську ГЕС і пошкодили запірні шандори. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли про те, що налагоджують постачання води з Дніпра до Мелітопольського району.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські пропагандисти вигадали багато фейків щодо трагедії в Дніпрі, щоб звинуватити в тому, що трапилось, Україну та ЗСУ. Таким чином Кремль намагається виправдатись за вбивства 20 людей та зняти з себе відповідальність за теракт.

Також раніше ми писали, що російські пропагандисти намагалися просувати у світових медіа фейки про нібито "неефективність" озброєння, яке надають США та Європа.

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