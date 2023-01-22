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"ВСУ осушают Днепр". В России придумали очередной пропагандистский фейк

Фото: в России придумали очередной пропагандистский фейк (РБК-Украина))
Автор: Татьяна Степанова

Коллаборант с запорожской пропиской Владимир Рогов распространяет фейк о том, что река Днепр отмелела из-за действий украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища и перекрыли гидротехнические затворы ГЭС на дамбах Днепровского каскада в верховьях.

На самом деле о том, что вода в Днепре сильно отошла, в Украине говорят уже давно. Как отметили журналисты фактчекингового проекта "Без лжи", еще в 2020 году вышла статья председателя Госэкоинспекции Украины Андрея Малеванного "Что убивает главную реку страны и как это предотвратить".

В ней он рассказывает о критическом состоянии Днепра из-за химического загрязнения воды, обмеления и потери биологического разнообразия.

Отмечено, что россияне тоже приложили руку к нынешнему обмелению реки - они обстреляли Каховскую ГЭС и повредили запорные шандоры. Тогда же российские СМИ сообщали о том, что налаживают поставки воды из Днепра в Мелитопольский район.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские пропагандисты придумали много фейков по поводу трагедии в Днепре, чтобы обвинить в случившемся Украину и ВСУ. Таким образом, Кремль пытается оправдаться за убийства 20 человек и снять с себя ответственность за теракт.

Также ранее мы писали, что российские пропагандисты пытались продвигать в мировых медиа фейки о якобы "неэффективности" вооружения, предоставляемого США и Европой.

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