"ВСУ осушают Днепр". В России придумали очередной пропагандистский фейк

Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища и перекрыли гидротехнические затворы ГЭС на дамбах Днепровского каскада в верховьях.

На самом деле о том, что вода в Днепре сильно отошла, в Украине говорят уже давно. Как отметили журналисты фактчекингового проекта "Без лжи", еще в 2020 году вышла статья председателя Госэкоинспекции Украины Андрея Малеванного "Что убивает главную реку страны и как это предотвратить".

В ней он рассказывает о критическом состоянии Днепра из-за химического загрязнения воды, обмеления и потери биологического разнообразия.

Отмечено, что россияне тоже приложили руку к нынешнему обмелению реки - они обстреляли Каховскую ГЭС и повредили запорные шандоры. Тогда же российские СМИ сообщали о том, что налаживают поставки воды из Днепра в Мелитопольский район.