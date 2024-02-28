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ЗСУ за останню добу знищили на півдні країни два пункти запуску дронів РФ і не тільки

Архівне фото: ЗСУ за останню добу знищили на півдні країни два пункти запуску дронів РФ (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни за останню добу змогли знищити два ворожі пункти запуску безпілотників, а також міномет, гармати та іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Сили оборони надалі наносять вогневе ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - йдеться в заяві.

Зазначається, що за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало на: 

  • 49 окупантів; 
  • 2 станкові гранатомети ''Полум'я'';
  • 2 гармати; 
  • 1 міномет;
  • 1 човен; 
  • 3 розвідувальних БПЛА: 2 - типу "Суперкам" і 1 - "Зала"; 
  • 3 одиниці іншої техніки, зокрема мотоцикл і екскаватор.

ЗСУ також вдалося знищити шість бліндажів, два пункти запуску безпілотників, пункт боєпостачання і маневрену групу радіоелектронної розвідки.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загарбники продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку.

Також Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще понад тисячу російських загарбників, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення становлять вже близько 412 610 солдатів.

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