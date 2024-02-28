ВСУ за последние сутки уничтожили на юге страны два пункта запуска дронов РФ и не только

Украинские воины за последние сутки смогли уничтожить два вражеских пункта запуска беспилотников, а также миномет, пушки и другую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что за минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
ВСУ также удалось уничтожить шесть блиндажей, два пункта запуска беспилотников, пункт боеснабжения и маневренную группу радиоэлектронной разведки.
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 102 боевых столкновений. Захватчики продолжают оказывать давление на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении.
Также Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков, так что общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составляют уже около 412 610 солдат.
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