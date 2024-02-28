RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ за последние сутки уничтожили на юге страны два пункта запуска дронов РФ и не только

Архивное фото: ВСУ за последние сутки уничтожили на юге страны два пункта запуска дронов РФ (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины за последние сутки смогли уничтожить два вражеских пункта запуска беспилотников, а также миномет, пушки и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

  • 49 оккупантов; 
  • 2 станковых гранатомета ''Пламя'';
  • 2 пушки; 
  • 1 миномет;
  • 1 лодка; 
  • 3 разведывательных БПЛА: 2 - типа "Суперкам" и 1 - "Зала"; 
  • 3 единицы другой техники, в том числе мотоцикл и экскаватор.

ВСУ также удалось уничтожить шесть блиндажей, два пункта запуска беспилотников, пункт боеснабжения и маневренную группу радиоэлектронной разведки.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 102 боевых столкновений. Захватчики продолжают оказывать давление на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении.

Также Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков, так что общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составляют уже около 412 610 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине