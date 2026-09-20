ЗСУ організували Wildberries і Ozon нову серйозну проблему

У період із 15 липня до 15 вересня до ТОВ РВБ, яке представляє Wildberries, надійшло 599 позовних заяв.

Що важливо розуміти, це на 53,6% більше, ніж за такий самий період торік.

Щодо юридичної особи Ozon, то за цей час було подано 236 нових позовів. Їхня кількість більш ніж удвічі перевищила показник за аналогічний період минулого року.

Основну частину претензій висувають невеликі компанії, які торгують через інтернет. Систематичні атаки на логістичні об'єкти Wildberries розпочалися 18 липня, тоді як склади Ozon почали зазнавати ударів із 25 серпня.

У Міжнародній асоціації розвитку маркетплейсів та підприємців заявляли, що через атаки постраждали понад 400 тисяч селлерів. Загальні збитки, за оцінками асоціації, сягають 600-800 млрд рублів.

У Спілці продавців маркетплейсів (СПМ) зазначають, що кількість позовів проти Wildberries та Ozon зросла через втрату товарів продавцями.

Керівник практики "Цифровізація" "КСК Груп" Михайло Болдирєв зазначив, що частина судових претензій пов'язана саме з атаками на інфраструктуру маркетплейсів.

За його словами, продавці Wildberries використовують звіти про завдані збитки, які формує сама компанія.

На їхній основі вони направляють претензії та намагаються оскаржити позицію платформи, яка відмовляється визнавати відповідальність.