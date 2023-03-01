У ЗСУ оприлюднили нові зарплати військових у 2023 році

Відтепер зарплати військовослужбовців будуть безпосередньо залежати від участі у бойових завданнях та діях.

Зазначимо, що порівняльна таблиця зарплат за 2022 та 2023 рік наведена без урахування додаткової грошової винагороди.

Так, наприклад, командир бригади Сухопутних військ у 2022 році отримував майже 33 тисячі гривень, а у 2023 році буде отримувати більше 50 тисяч гривень. Якщо командир танка раніше отримував від 16 тисяч гривень, то тепер - більше 24 тисяч гривень.

Окрім того, додано таблицю з роз’ясненням щодо грошового забезпечення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ.

До прикладу, у 2022 році стрілець у Сухопутних військах отримував трохи більше 43 тисяч гривень, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій - 113 тисяч гривень. У 2023 році він буде отримувати 20 587 гривень - якщо не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань; 50 587 гривень - якщо виконує бойові (спеціальні) завдання; 120 587 гривень - якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінили порядок виплат додаткової грошової винагороди військовим, які перебувають поза зоною бойових дій.

У Міноборони розповіли усе, що потрібно знати про нововведення.

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