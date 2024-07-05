У ЗСУ оприлюднили мапу 10 рекордних за дальністю ударів по Росії

У СтратКомі наголосили, що десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом більше ніж пів року з застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

Там також зазначили, що поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни.

Фото: 10 рекордних за дальністю ударів по Росії (t.me/AFUStratCom)

"Місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно.СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни.", - наголосили у СтратКомі.