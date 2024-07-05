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В ВСУ обнародовали карту 10 рекордных по дальности ударов по России

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За шесть месяцев 2024 года Силам обороны Украины удалось поразить ряд военных объектов на территории России. Сейчас рекордным по дальности является удар радиолокационной станции "Воронеж-М" в Орске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

В СтратКоме подчеркнули, что десятки глубинных ударов происходят системно на протяжении более полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".

Там также отметили, что, постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны.

Фото: 10 рекордных по дальности ударов по России (t.me/AFUStratCom)

"Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне", - подчеркнули в СтратКоме.

 

 

Рекордный по дальности удар по России

Напомним, беспилотник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 26 мая поразил вражескую загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области.

Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

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