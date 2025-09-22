ua en ru
У ЗСУ офіційно сформували Штурмові війська: які завдання виконуватимуть

Понеділок 22 вересня 2025 17:35
У ЗСУ офіційно сформували Штурмові війська: які завдання виконуватимуть Ілюстративне фото: у ЗСУ офіційно сформували Штурмові війська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

В Україні за останні чотири роки значно змінився характер бойових дій. Саме тому було вирішено створити у структурі Збройних Сил України Штурмові війська як окремий рід військ.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

За словами Ковальова, створення такого роду військ - це логічний етап розвитку Збройних Сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою.

"Цей крок однозначно посилив спроможності наших військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій. Однак між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності", - розповів Ковальов.

Завдання Штурмових військ

Штурмові війська (ШВ) - це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема. Мова, наприклад, про прорив оборони, втрату позицій або населеного пункту.

Головне завдання Штурмових військ - швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Варто зауважити, що вони не мають власних ділянок та смуг оборони і не призначені для її ведення. Їх завдання - вести наступальні, штурмові та рейдові дії.

Штурмові війська характеризуються високою мобільністю та автономністю і зазвичай застосовуються у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин в смугах інших бригад, які мають втрати позицій.

У наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості або населеного пункту.

Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил.

Завдання Десантно-штурмових військ

Десантно-штурмові війська ЗСУ застосовуються у складі бригад або угруповань. Вони призначені як для ведення наступальних, так і оборонних дій. Під час наступу вони залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів.

Крім того, ДШВ ЗСУ застосовуються у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії.

Застосування ДШВ у складі сил оборони дозволяє розширити зону ведення воєнних дій від лінії бойового зіткнення до операційної глибини противника. А також перенести воєнні дії на його територію.

Основна відмінність Штурмових військ

Основна відмінність Штурмових військ від інших - швидке реагування й здатність діяти першими незалежно від обстановки.

"Окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних Сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту", - розповів Ковальов.

Наразі створено управління Штурмових військ Збройних Сил України і начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив "Мадяра" командувачем Сил безпілотних систем. На цій посаді він замінив Вадима Сухаревського.

