Допомогли партизани. ВСУ влучним ударом знищили понад 100 окупантів у Горлівці

У понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення росіян та техніки. Удар по скупченню ворога наводили партизани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.