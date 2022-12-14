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Допомогли партизани. ВСУ влучним ударом знищили понад 100 окупантів у Горлівці

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Середа 14 грудня 2022 14:51
Допомогли партизани. ВСУ влучним ударом знищили понад 100 окупантів у Горлівці Фото: ВСУ влучним ударом знищили понад 100 окупантів у Горлівці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення росіян та техніки. Удар по скупченню ворога наводили партизани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ. Військовим були передані дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. У результаті за координатами відпрацювали українські сили. За попередніми даними, було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку", - йдеться у повідомленні . .

У Центрі опору закликали мешканців окупованих територій анонімно повідомляти координати розташування ворога чи командних пунктів.

Нагадаємо, минулої доби українським захисникам вдалося ліквідувати 740 окупантів і понад 20 одиниць ворожої техніки.

Крім того, за добу українські військові успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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