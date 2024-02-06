ЗСУ облаштовують оборонні рубежі та позиції на півночі України. Наєв показав відео

"Цими заходами займаються Збройні Сили України та обласні військові адміністрації. ЗСУ обладнують польову фортифікацію, а ОВА облаштовують бетонні споруди та виконують інші завдання", - розповів він.

Все це робиться для того, за словами генерала, щоб зміцнити оборонні спроможності України.

Наєв підкреслив, що на присутній особовий склад усі рубежі підготовлені.

"Також здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, крім цього польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону", - додав він.

Що відомо про систему оборонних рубежів на півночі?

Вчора в ефірі телемарафону Сергій Наєв розповідав, що наша система оборонних рубежів та позицій багатоешелонована.

"Вона вибудована таким чином, щоб стримувати ворога, не допускати його просування, а також робити все, для того, щоб ворог наступав по вигідному для нас, і не вигідному для нього напрямку, де на нього вже чекатимуть побудовані вогневі мішки та несподіванки для того, щоб знищувати ворога масово", - пояснив генерал.

Тільки цифри

Протягом тижня укладено понад 3,5 тисяч протитанкових мін, прорито 4,5 кілометрів протитанкового рову та 5 тисяч траншей. На оборонних позиціях вже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд.

Чи є загроза наступу з півночі України

На прикордонні, південній частині Білорусі перебувають 1800 військослужбовців Сил спеціальних операцій - це два батальйони десантно-штурмових військ РБ Білорусь, а також тактична група артилерії і відповідно прикордонники.

Що стосується 1000 км лінії зіткнення з РФ, то там, за даними Наєва, перебуває близько 21000 особового складу - це два угруповання, які там створені - "Курськ" та "Брянськ", і в цих угрупованнях перебувають підрозділи, побудовані дзеркально бойовим порядкам українських сил. Чи є загроза наступу з півночі України - докладніше у матеріалі РБК-Україна.