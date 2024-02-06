ВСУ обустраивают оборонные рубежи и позиции на севере Украины. Наев показал видео

"Этими мероприятиями занимаются Вооруженные Силы Украины и областные военные администрации. ВСУ оборудуют полевую фортификацию, а ОВА обустраивают бетонные сооружения и выполняют другие задачи", - рассказал он.

Все это делается для того, по словам генерала, чтобы укрепить оборонные возможности Украины.

Наев подчеркнул, что на присутствующий личный состав все рубежи подготовлены.

"Также осуществляются мероприятия по подготовке для будущих сил, которые поступят в случае роста угрозы, кроме этого полевая фортификация переделывается в длительную с помощью бетона", - добавил он.

Что известно о системе оборонных рубежей на севере?

Вчера в эфире телемарафона Сергей Наев рассказывал, что наша система оборонных рубежей и позиций многоэшелонирована.

"Она выстроена таким образом, чтобы сдерживать врага, не допускать его продвижения, а также делать все, для того, чтобы враг наступал по выгодному для нас, и не выгодному для него направлению, где его уже будут ждать построенные огневые мешки и неожиданности для того, чтобы уничтожать врага массово", - объяснил генерал.

Только цифры

В течение недели заключено более 3,5 тысячи противотанковых мин, прорыто 4,5 километров противотанкового рва и 5 тысяч траншей. На оборонных позициях уже установлено около 25 бетонных огневых построек.

Есть ли угроза наступления с севера Украины

На пограничной, южной части Беларуси находятся 1800 военнослужащих Сил специальных операций - это два батальона десантно-штурмовых войск РБ Беларусь, а также тактическая группа артиллерии и соответственно пограничники.

Что касается 1000 км линии соприкосновения с РФ, то там, по данным Наева, находится около 21000 личного состава - это две группировки, которые там созданы - "Курск" и "Брянск", и в этих группировках находятся подразделения, построенные зеркально боевым порядкам украинских сил. Есть ли угроза наступления с севера Украины - подробнее в материале РБК-Украина.