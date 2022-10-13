ЗСУ за ніч знищили шість дронів-камікадзе на півдні України

Фото: ЗСУ збили ще шість дронів-камікадзе Shahed-136 (defence-ua com)

Українські захисники в ніч на 13 жовтня збили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Чотири дрони воїни-зенітники командування "Південь" збили у небі над Одеською областю. Ще два ворожих Shahed-136 сили протиповітряної оборони збили у Миколаївській області.