ВСУ за ночь уничтожили шесть дронов-камикадзе на юге Украины

Фото: ВСУ сбили еще шесть дронов-камикадзе Shahed-136 (defence-ua com)

Украинские защитники в ночь на 13 октября сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Четыре дрона воины-зенитчики командования "Юг" сбили в небе над Одесской областью. Еще два вражеских Shahed-136 силы противовоздушной обороны сбили в Николаевской области.