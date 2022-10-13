Повітряні сили за добу збили майже 20 дронов-камікадзе та п'ять ударних вертольотів

За добу, 12 жовтня, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил ЗСУ знищено 19 лронів-камікадзе та 5 ударних вертольотів Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил .

Зокрема, ЗСУ знищили 17 іранських Shahed-136 та два Zala Ланцет.

Авіація Повітряних сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних і ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів, а також живій силі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запорізькій області створили спеціальні мобільні та стаціонарні підрозділи, які займаються боротьбою з іранськими дронами-камікадзе.

Також ми писали, що у вівторок, 11 жовтня, під час масованого удару по Україні наші захисники збили 13 ворожих безпілотників, серед яких більшість - іранські дрони "Shahed-136".

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