ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили за добу збили майже 20 дронов-камікадзе та п'ять ударних вертольотів

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 07:02
Повітряні сили за добу збили майже 20 дронов-камікадзе та п'ять ударних вертольотів Фото: повітряні сили за добу збили майже 20 дронов-камікадзе (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 12 жовтня, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил ЗСУ знищено 19 лронів-камікадзе та 5 ударних вертольотів Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.

Зокрема, ЗСУ знищили 17 іранських Shahed-136 та два Zala Ланцет.

Авіація Повітряних сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних і ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів, а також живій силі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запорізькій області створили спеціальні мобільні та стаціонарні підрозділи, які займаються боротьбою з іранськими дронами-камікадзе.

Також ми писали, що у вівторок, 11 жовтня, під час масованого удару по Україні наші захисники збили 13 ворожих безпілотників, серед яких більшість - іранські дрони "Shahed-136".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины
NEWS
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни