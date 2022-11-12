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ЗСУ знищили вже 80 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

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Україна, Субота 12 листопада 2022 09:00
ЗСУ знищили вже 80 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 80 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 810 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 80 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків - 2838 (+24),
  • бойових броньованих машин - 5730 (+34) од,
  • артилерійських систем - 1829 (+12) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засоби ППО - 205 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1506 (+1),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4279 (+20) од,
  • спеціальна техніка - 160 (+0).

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ звільнили на півдні України вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

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