ЗСУ знищили вже 80 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії
Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 80 тисяч солдатів (Getty Images)
Українські захисники за останню добу знищили ще 810 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 80 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
- танків - 2838 (+24),
- бойових броньованих машин - 5730 (+34) од,
- артилерійських систем - 1829 (+12) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 205 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1506 (+1),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4279 (+20) од,
- спеціальна техніка - 160 (+0).
Нагадаємо, підрозділи ЗСУ звільнили на півдні України вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
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