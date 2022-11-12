ЗСУ знищили вже 80 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 80 тисяч солдатів (Getty Images)

Українські захисники за останню добу знищили ще 810 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 80 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,

танків - 2838 (+24),

бойових броньованих машин - 5730 (+34) од,

артилерійських систем - 1829 (+12) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 205 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1506 (+1),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4279 (+20) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).