В ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

Нагадаємо, що за останню добу з 26 на 27 жовтня втрати РФ на фронті становили 1440 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 39 артсистем і 100 одиниць автомобільної техніки.

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