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В ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За тиждень з 20 по 27 жовтня втрати РФ на фронті склали близько 10520 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 1732 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Він наголосив, що суттєвих втрат зазнали саме озброєння та війська техніка російських військ. Зокрема, за тиждень було знищено:

  • 66 танків;
  • 244 бойових броньованих машини;
  • 256 артилерійських систем;
  • 8 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 573 одиниці автотехніки;
  • 66 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, захисники України знищили 1 ворожу ракету та 522 БпЛА оперативно тактичного рівня.

"Тримає темп! Разом до перемоги", - резюмував Павлюк.

Нагадаємо, що за останню добу з 26 на 27 жовтня втрати РФ на фронті становили 1440 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 39 артсистем і 100 одиниць автомобільної техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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