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В ВСУ назвали потери россиян за неделю

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За неделю с 20 по 27 октября потери РФ на фронте составили около 10 520 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 1732 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Он подчеркнул, что существенные потери понесли именно вооружение и войска техники российских войск. В частности, за неделю было уничтожено:

  • 66 танков;
  • 244 боевых бронированных машин;
  • 256 артиллерийских систем;
  • 8 РСЗО;
  • 6 установок ПВО;
  • 573 единицы автотехники;
  • 66 единиц спецтехники.

Кроме этого, защитники Украины уничтожили 1 вражескую ракету и 522 БпЛА оперативно тактического уровня.

"Держит темп! Вместе к победе", - резюмировал Павлюк.

Напомним, что за последние сутки с 26 на 27 октября потери РФ на фронте составили 1440 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 39 артсистем и 100 единиц автомобильной техники.

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