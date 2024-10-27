В ВСУ назвали потери россиян за неделю

Он подчеркнул, что существенные потери понесли именно вооружение и войска техники российских войск. В частности, за неделю было уничтожено:

66 танков;

244 боевых бронированных машин;

256 артиллерийских систем;

8 РСЗО;

6 установок ПВО;

573 единицы автотехники;

66 единиц спецтехники.

Кроме этого, защитники Украины уничтожили 1 вражескую ракету и 522 БпЛА оперативно тактического уровня.

"Держит темп! Вместе к победе", - резюмировал Павлюк.