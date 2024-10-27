ua en ru
Нд, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

Неділя 27 жовтня 2024 16:18
UA EN RU
В ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За тиждень з 20 по 27 жовтня втрати РФ на фронті склали близько 10520 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 1732 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Він наголосив, що суттєвих втрат зазнали саме озброєння та війська техніка російських військ. Зокрема, за тиждень було знищено:

  • 66 танків;
  • 244 бойових броньованих машини;
  • 256 артилерійських систем;
  • 8 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 573 одиниці автотехніки;
  • 66 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, захисники України знищили 1 ворожу ракету та 522 БпЛА оперативно тактичного рівня.

"Тримає темп! Разом до перемоги", - резюмував Павлюк.

В ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

Нагадаємо, що за останню добу з 26 на 27 жовтня втрати РФ на фронті становили 1440 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 39 артсистем і 100 одиниць автомобільної техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Новий "рекорд". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ по Україні за 7 днів
Новий "рекорд". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ по Україні за 7 днів
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція