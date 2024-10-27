В ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

За тиждень з 20 по 27 жовтня втрати РФ на фронті склали близько 10520 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 1732 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Він наголосив, що суттєвих втрат зазнали саме озброєння та війська техніка російських військ. Зокрема, за тиждень було знищено:

Нагадаємо, що за останню добу з 26 на 27 жовтня втрати РФ на фронті становили 1440 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 39 артсистем і 100 одиниць автомобільної техніки.

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