В ВСУ назвали потери россиян за неделю
За неделю с 20 по 27 октября потери РФ на фронте составили около 10 520 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 1732 единицы вооружения и военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Он подчеркнул, что существенные потери понесли именно вооружение и войска техники российских войск. В частности, за неделю было уничтожено:
- 66 танков;
- 244 боевых бронированных машин;
- 256 артиллерийских систем;
- 8 РСЗО;
- 6 установок ПВО;
- 573 единицы автотехники;
- 66 единиц спецтехники.
Кроме этого, защитники Украины уничтожили 1 вражескую ракету и 522 БпЛА оперативно тактического уровня.
"Держит темп! Вместе к победе", - резюмировал Павлюк.
Напомним, что за последние сутки с 26 на 27 октября потери РФ на фронте составили 1440 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 39 артсистем и 100 единиц автомобильной техники.
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