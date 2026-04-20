У ЗСУ назвали точну відстань від ворога до Сум

Російські загарбники знаходяться далеко від Сум. Ворогу вдалося захопили декілька населених пунктів безпосередньо на кордоні Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання об'єднаних сил у Telegram.
Як пояснили в Угрупуванні, в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське.
"Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми - понад 35 кілометрів", - йдеться у повідомленні.
Військові закликали враховувати ці дані при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу".
Також в Угрупуванні наголосили, що всі спроби ворога інфільтруватися на територію України упереджуються і вчасно зупиняються.
"Окупанти не матимуть успіху, і свої "мрії" про будь-які "охоплення" і "оточення" най залишають при собі", - додали військові.
Нагадаємо, з січня поширювалась інформація, що російські загарбники нарощують військову присутність у Сумській області. Загарбники щомісяця збільшують чисельність свого угруповання.
Нещодавно речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
19 квітня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що окупанти просунулися біля населених пунктів Проходи і Таратутине Краснопільської селищної громади Сумського району.
Вже сьогодні мережею ширилися інформація про те, що Суми можуть опинитися в напівоточенні. Зокрема, журналістка ТСН Юлія Кирієнко написала, що там розпочалися активні штурми і це "найгірша ситуація".
У відповідь Трегубов заявив, що твердження про нібито загрозу напівоточення Сум не відповідають дійсності - ані на місцевості, ані за даними карт.