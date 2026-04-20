У ЗСУ назвали точну відстань від ворога до Сум

Як пояснили в Угрупуванні, в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське.

"Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми - понад 35 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали враховувати ці дані при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу".

Також в Угрупуванні наголосили, що всі спроби ворога інфільтруватися на територію України упереджуються і вчасно зупиняються.

"Окупанти не матимуть успіху, і свої "мрії" про будь-які "охоплення" і "оточення" най залишають при собі", - додали військові.