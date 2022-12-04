У ЗСУ назвали щоденні втрати ворога на Бахмутському напрямку

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.

Яка ситуація під Бахмутом

Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, але контрольованою. За словами Сергія Череватого, окупанти не зможуть оточити українські війська у Бахмуті, оскільки ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки ворога.

Водночас він зазначив, що росіяни намагаються змінювати тактику бою на Бахмутському напрямку. Зокрема, найманці формують невеликі групи, щоб проникнути на українські позиції.

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