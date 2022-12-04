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У ЗСУ назвали щоденні втрати ворога на Бахмутському напрямку

Фото: росіяни щодня втрачають під Бахмутом понад 50 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку понад 50 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.

Яка ситуація під Бахмутом

Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, але контрольованою. За словами Сергія Череватого, окупанти не зможуть оточити українські війська у Бахмуті, оскільки ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки ворога.

Водночас він зазначив, що росіяни намагаються змінювати тактику бою на Бахмутському напрямку. Зокрема, найманці формують невеликі групи, щоб проникнути на українські позиції.

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