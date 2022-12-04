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Чи можуть окупанти оточити українські сили у Бахмуті: відповідь ЗСУ

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Бахмут, Неділя 04 грудня 2022 13:22
Чи можуть окупанти оточити українські сили у Бахмуті: відповідь ЗСУ Фото: у ЗСУ вважають, що окупанти не зможуть оточити Бахмут (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові відкидають можливість оточення Бахмута російськими окупантами. Ситуація на цьому напрямку важка, проте контрольована ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Це їхня головна мета, коли не виходить взяти в лоб, то оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, їхні наміри, і, зокрема, минулої доби був переданий серйозний "привіт" від нашої артилерії, у тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній пил до оточення наших підрозділів", - сказав він.

Речник зазначив, що українські війська продовжують стримувати атаки росіян.

"Є всі сподівання на те, що і там дуже зупинено ворога", - додав Череватий.

Нагадаємо, у ЗСУ вважають, що росіяни прагнуть захопити Бахмут, оскільки це місто є однією з ключових точок війни.

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