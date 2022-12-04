В ВСУ назвали ежедневные потери врага на Бахмутском направлении

"Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток", - заявил спикер.

Какая ситуация под Бахмутом

Ситуация на этом участке фронта остается напряженной, но контролируемой. По словам Сергея Череватого, оккупанты не смогут окружить украинские войска в Бахмуте, поскольку ВСУ держат оборону и отбивают атаки врага.

В то же время он отметил, что россияне пытаются менять тактику боя на Бахмутском направлении. В частности, наемники формируют небольшие группы, чтобы проникнуть на украинские позиции.

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