У ЗСУ назвали головні цілі росіян на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку російські загарбники у найближчій перспективі хочуть вийти на лівий берег річки Оскіл та зайняти плацдарм. Також окупанти намагаються нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка.
"Найскладніший відтинок - це Куп'янщина. Тут противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий", - розповів Федоренко.
За його словами, якщо у 2023 році противник штурмував переважно посадки, рідше серед чистого поля, то зараз росіяни рухаються хвилями.
"Зараз ми спостерігаємо рух противника хвилями. Вони в чистому полі перебігаються від своєї позиції максимально близько до нашої. Один-два добігає, йде наступна хвиля. І так до того часу, поки не збереться штурмова група, яка потім починає тиск на наші позиції", - зазначив військовий.
Водночас Федоренко додав, що на сьогодні титанічними зусиллями Сили оборони близькі до стабілізації ситуації на цьому напрямку.
За даними Генштабу, протягом минулої доби, 9 жовтня, на лінії фронту відбулося 149 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку. Також росіяни активно штурмують на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках.
Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), війська окупантів просунулися у Вовчанську Харківської області, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, у районі Сіверська, у південному Торецьку.
Українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська, а сили РФ просунулися на південний схід від Покровська.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.