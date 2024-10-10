У ЗСУ назвали головні цілі росіян на Куп'янському напрямку

"Найскладніший відтинок - це Куп'янщина. Тут противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий", - розповів Федоренко.

За його словами, якщо у 2023 році противник штурмував переважно посадки, рідше серед чистого поля, то зараз росіяни рухаються хвилями.

"Зараз ми спостерігаємо рух противника хвилями. Вони в чистому полі перебігаються від своєї позиції максимально близько до нашої. Один-два добігає, йде наступна хвиля. І так до того часу, поки не збереться штурмова група, яка потім починає тиск на наші позиції", - зазначив військовий.

Водночас Федоренко додав, що на сьогодні титанічними зусиллями Сили оборони близькі до стабілізації ситуації на цьому напрямку.