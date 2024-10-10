В ВСУ назвали главные цели россиян на Купянском направлении

"Самый сложный отрезок - это Купянск. Здесь противнику поставили задачу в ближайшей перспективе выйти на левый берег реки Оскол, занять плацдарм, наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой", - рассказал Федоренко.

По его словам, если в 2023 году противник штурмовал преимущественно посадки, реже среди чистого поля, то сейчас россияне двигаются волнами.

"Сейчас мы наблюдаем движение противника волнами. Они в чистом поле переходят от своей позиции максимально близко к нашей. Один-два подходит, идет следующая волна. И так до тех пор, пока не соберется штурмовая группа, которая потом начинает давление на наши позиции", - отметил военный.

В то же время Федоренко добавил, что на сегодня титаническими усилиями Силы обороны близки к стабилизации ситуации на этом направлении.