За добу майже 150 боїв, найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку, - Генштаб
Протягом минулої доби, 9 жовтня, на лінії фронту відбулось 149 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку росіяни чотири рази проводили наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.
На Куп'янському напрямку ворог атакував 17 разів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.
На Лиманському напрямку зупинено 18 атак росіян. Зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.
На Краматорському напрямку ворог шість разів намагався просунутись поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок.
На Торецькому напрямку росіяни ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.
На Покровському напрямку відбулось 25 атак. Основні зусилля росіяни зосереджували в районах Селидового.
На Курахівському напрямку ворог 31 раз намагався прорвати українські оборонні рубежі в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.
На Времівському напрямку відбито п'ять атак в районі Богоявленки.
На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири марні спроби захопити позиції наших захисників.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 665 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських терористів, а також знищили:
- один танк;
- 14 бойових броньованих машин;
- 41 артилерійську систему й не тільки.
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