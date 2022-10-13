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У ЗСУ назвали чисельність російського військового контингенту в Білорусі

Фото: у ЗСУ назвали чисельність російського військового контингенту в Білорусі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Чисельність російських військ, що знаходяться на території Білорусі, становить до тисячі осіб. Також там є кілька десятків одиниць техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в ефірі телемарафону.

"Наразі на території Білорусі знаходяться військові ЗС РФ приблизною чисельністю до 1000 осіб. Також там 6 російських ударних літаків, 4 установки ОТРК "Іскандер", 12 ЗРК С-400", - розповів він.

Також Наєв зазначив, що на території Білорусі проводять заходи щодо підготовки аеродромної мережі, а також інфраструктури для розміщення російських військ та збільшення їх чисельності.

Нагадаємо, у МВС України запевнили, що у разі вторгнення чи прориву з півночі російські окупанти отримають відсіч безпосередньо на кордоні України з Білоруссю. При цьому як оборонний захід ЗСУ замінювали прилеглу до кордону територію.

Раніше повідомлялося, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ .

Крім того, Олександр Лукашенко визнав, щоБілорусь бере участь у війні проти України.

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