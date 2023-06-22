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ЗСУ наступають на трьох напрямках. В Генштабі розповіли, де ведуться важкі бої

Фото: ЗСУ наступають на трьох напрямках, важкі бої в районі Лиману Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. Важкі бої ведуться на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

Важкі бої тривають на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області", - розповів він.

ЗСУ наступали у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва (deepstatemap.live)

ЗСУ наступають на трьох напрямках

Крім того, як повідомив речник, на напрямку Рівнопіль - Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські війська там "завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

У ЗСУ частковий успіх на напрямі Ровнопіль - Старомайорське (deepstatemap.live)

Загалом українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Ситуація на фронті

Як розповіли в Генштабі, російські військові зосередили основні сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають тяжкі бої. За добу сталося понад 40 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ, зміцнюючи отримані позиції та вирівнюючи лінію фронту, проводять успішні наступальні дії на кількох напрямках.

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