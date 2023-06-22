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ВСУ наступают на трех направлениях. В Генштабе рассказали, где ведутся тяжелые бои

Фото: ВСУ наступают на трех направлениях, тяжелые бои в районе Лимана Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. Тяжел бои ведутся на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

Тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении

На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - рассказал он.

ВСУ наступали в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва (deepstatemap.live)

ВСУ наступают на трех направлениях

Кроме того, как сообщил спикер, на направлении Ровнополь - Старомайорское имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские войска там "наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

У ВСУ частичный успех на направлении Ровнополь - Старомайорское (deepstatemap.live)

В целом украинские войска продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Ситуация на фронте

Как рассказали в Генштабе, российские военные сосредоточили основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 40 боевых столкновений.

По данным Института изучения войны, ВСУ, укрепляя полученные позиции и выравнивая линию фронта, проводят успешные наступательные действия по нескольким направлениям.

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