Українські війська атакують на сході та півдні вирівнюючи лінію фронту: карти боїв ISW

Збройні сили України, зміцнюючи здобуті позиції та вирівнюючи лінію фронту, проводять успішні наступальні дії на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

21 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії під Кремінною. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська провели частково успішні наступальні дії на напрямку Білогорівка-Шипилівка та закріпилися на захоплених рубежах.

Українські та російські війська продовжували вести позиційні бої на рубежі Куп’янськ-Сватове. Російський блогер стверджував, що на куп’янському напрямку тривають позиційні бої, але російські сили не можуть прорватися до міста. Він заявив, що російські війська, нібито, витісняють українські сили з Синьківки та закріплюються на правому березі річки Оскіл.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в напрямку Діброви, Серебрянки та на лінії Кремінь-Ямполівка. Геолокаційні кадри бойових дій, опубліковані 20 червня, показують, як українські сили відбивають наступ російської бронетехніки на схід від Спірного.

Блогер з РФ стверджував, що 20 червня інтенсивність бойових дій посилилася, і російські десантники, нібито, зайняли кілька українських опорних пунктів у районі Серебрянського лісу. Він заявив, що підрозділи російського Центрального угруповання військ, буцімто, ведуть штурмові дії на кількох ділянках поблизу Кремінної.

Інше російське джерело повідомило, що в районі Білогорівки на Лиманському напрямку точаться важкі бої.

На супутникових знімках, опублікованих 20 червня, видно будівництво росіянами об’єктів невизначеної військової інфраструктури на територіях "ЛНР" на південний схід від окупованого міста Хрустальний.

Бої у Донецькій області

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в районі Бахмута щодня відбуваються бойові дії.

Генштаб України повідомив, що російські війська перекинули підрозділи 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади в район Кліщіївки для заміни підрозділів 31-ї гвардійської бригади ВДВ, які нещодавно зазнали великих втрат.

Російський блогер заявив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Григорівки. Російські джерела стверджували, що українські війська проводили штурми на північ від Бахмута біля Ягідного, Берхівки, Оріхово-Василівки та на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, свідчать про те, що українські війська діють у північній частині Мар’їнки.

"Південна вісь"

21 червня українські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей. Російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара.

У Генштабі України повідомили, що українські війська ведуть наступальні дії на рубежі Вільне Поле – Макарівка. Російські джерела стверджували, що українські війська атакують Урожайне, а Євген Пригожин заявив, що українські війська вже звільнили населений пункт.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на П’ятихатському напрямку. Геолокаційні кадри ISW, опубліковані 21 червня, підтверджують контроль України над П’ятихатками.

Українські війська ведуть наступальні дії на рубежах Новоданилівка – Роботине і Мала Токмачка – Вербове. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують з частковим успіхом вести наступальні дії на півдні України, зміцнюючи здобуті позиції та вирівнюючи лінію фронту.

Пригожин стверджував, що українські сили контролюють П’ятихатки та райони на північ від Роботиного. Російські джерела повідомляли, що українські сили вели наступальні дії поблизу Роботиного та Жереб’янок.

Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удару з HIMARS по тилових позиціях Росії в Запорізькій області, зокрема по Розівці, приблизно за 65 км на північний захід від Маріуполя на сході Запорізької області.

Пригожин заявив, що українські сили намагаються переправитися через Дніпро в районі Голої Пристані. ISW не спостерігав візуальних доказів на підтримку своєї заяви.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська продовжують будівництво оборонних рубежів для захисту окупованого Криму. Зазначили, що війська РФ побудували оборонну зону шириною 9 км приблизно за 3,5 км на північ від Криму.