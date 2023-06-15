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ЗСУ наступають та обороняються. Маляр розповіла про ситуацію на передовій

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують йти у наступ та водночас обороняються на деяких ділянках фронту. Наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр під час брифінгу.

"Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії", - заявила Маляр.

Бахмутський напрямок

За словами заступниці міністра, на Бахмутському напрямку ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування українських сил оборони.

"Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог продовжує концентрувати там величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ", - сказала вона.

Маляр додала, що ЗСУ не дають окупантам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

"Тому за попередні півтора тижня просування в зоні ОСУВ "Хортиця" склало більш як 3 кілометри", - повідомила заступниця міністра.

Південь України

"Що стосується південного напрямку, там на декількох напрямках йде наступ, там так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ", - зазначила Маляр.

Водночас окупаційні війська чинять опір, українські сили стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

"Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з РФ", - наголосила вона.

Наступ України

У перші дні літа українські війська розпочали активні наступальні дії у Донецькій та Запорізькій областях. Також до того ЗСУ мали часткові успіхи на флангах Бахмутського напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що наступ Сил оборони України триває на трьох напрямках - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Українські захисники поступово просуваються та вже звільнили низку населених пунктів.

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