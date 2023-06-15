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ВСУ наступают и обороняются. Маляр рассказала о ситуации на передовой

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска продолжают идти в наступление и одновременно обороняются на некоторых участках фронта. Наступление продолжается на юге Украины и Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.

"По состоянию на сегодняшний день ВСУ и все силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонном. То есть мы осуществляем наступление на нескольких направлениях и оборону. Потому что враг так же совершает наступательные действия", - заявила Маляр.

Бахмутское направление

По словам замминистра, на Бахмутском направлении враг подтягивает дополнительные резервы и пытается не допустить продвижения украинских сил обороны.

"Нами зафиксировано передвижение с юга вражеского подразделения десантно-штурмового именно на Бахмутское направление. И, собственно, враг продолжает концентрировать там огромные усилия: как личного состава, так и военной техники для того, чтобы не давать продвигаться ВСУ", - сказала она.

Маляр добавила, что ВСУ не дают оккупантам реализовать свои планы, сдерживают вражеские штурмы и атакуют в ответ.

"Поэтому за предыдущие полторы недели продвижение в зоне ОСУВ "Хортица" составило более 3 километров", - сообщила заместитель министра.

Юг Украины

"Что касается южного направления, там на нескольких направлениях идет наступление, там тоже постепенно, но уверенно происходит продвижение ВСУ", - отметила Маляр.

В то же время оккупационные войска сопротивляются, украинские силы сталкиваются со сплошным минированием полей, дронами-камикадзе, интенсивными обстрелами.

"Поэтому сейчас везде продолжаются бои и идет мощное противостояние с достаточно сильным противником из РФ", - подчеркнула она.

Наступление Украины

В первые дни лета украинские войска начали активные наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях. Также до этого ВСУ имели частичные успехи на флангах Бахмутского направления.

Генштаб ВСУ сообщил, что наступление Сил обороны Украины продолжается на трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Украинские защитники постепенно продвигаются и уже освободили ряд населенных пунктов.

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