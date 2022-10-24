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ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 09:43
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW Фото: як змінилася ситуація на фронті за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок понеділка, 24 жовтня, українські військові ввели контрнаступ у районі Кремінної та Сватового Луганської області. Також серйозні бої точаться під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою, Соледаром Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, бої йдуть під Сіверськом, Соледаром, Бахмутом, Авдіївкою та Мар'їнкою в Донецькій області. При цьому Інститут, посилаючись на Міністерство оборони Росії, пише, що окупанти нібито "відбили українські наземні атаки в західній частині Донецької області".

Крім того, українські війська вели контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового. При цьому російські війська завдали ударів по Запоріжжю, Миколаєву та іншим районам Миколаївської області за допомогою безпілотників Shahed-136 і ракет С-300.

Також окупанти завдали ударів по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Лінія Оскол - Кремінна

ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW

Херсонська область

ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW

Донбас

ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW

Як повідомлялось, минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67 940 військових.

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ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
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