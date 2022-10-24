ЗСУ знищили 470 окупантів і багато техніки ворога: названо нові втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67 940 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що за вчорашній деньна півдні підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В результаті вдалося знищити кілька окупантів та радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

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