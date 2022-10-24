ЗСУ знищили 470 окупантів і багато техніки ворога: названо нові втрати РФ
Фото: ЗСУ за добу знищили 470 окупантів та багато техніки ворога (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67 940 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 24 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 67940 (+470);
- танків - 2590 (+6);
- бойових броньованих машин - 5295 (+11);
- артилерійських систем - 1673 (+6);
- РСЗВ - 375 (+1);
- кошти ППО - 189 (+0);
- літаків - 270 (+0);
- вертольотів - 245 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1370 (+9);
- крилаті ракети - 350 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4044 (+5);
- спеціальна техніка - 149 (+1).
Раніше повідомлялося, що за вчорашній деньна півдні підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В результаті вдалося знищити кілька окупантів та радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".
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