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ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 09:43
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW Фото: как изменилась ситуация на фронте за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро понедельника, 24 октября, украинские военные ввели контрнаступление в районе Кременной и Сватово Луганской области. Также серьезные бои ведутся под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Соледаром Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, бои идут под Северском, Соледаром, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой в Донецкой области. При этом, Институт, ссылаясь на Министерство обороны России пишет, что оккупанты якобы "отразили украинские наземные атаки в западной части Донецкой области".

Кроме того, украинские войска вели контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово.

При этом российские войска нанесли удары по Запорожью, Николаеву и другим районам Николаевской области с помощью беспилотников Shahed-136 и ракет С-300.

Также оккупанты нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Линия Оскол - Кременная

ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW

Херсонская область

ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW

Донбасс

ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW

Как сообщалось, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 67940 военных.

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