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ЗСУ наступають на півдні, а окупанти активізувалися на сході, - Генштаб

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 08:40
ЗСУ наступають на півдні, а окупанти активізувалися на сході, - Генштаб Фото: ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують наступальні операції на південному сході нашої країни. Водночас російські окупанти активізували штурми на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка-Роботине та Мала Токмачка-Новопетрівка мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

ЗСУ наступають на півдні, а окупанти активізувалися на сході, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

За словами речника, ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку. Окупанти застосовують резерви та намагаються відновити втрачене положення.

При цьому Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. На Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку в районі н.п. Мар'їнка та Побєда Донецької області. Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрат у живій силі та техніці", - зазначив Ковальов.

ЗСУ наступають на півдні, а окупанти активізувалися на сході, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Наступ українських військ

На початку червня українські захисники посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте за останній тиждень російські війська активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку, щоб прорвати оборони ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що контрнаступ української армії буде результативним. Він нагадав, що осінній контрнаступ теж розпочинався з повільного просування.

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