ЗСУ наступають на півдні і утримують позиції на лівому березі Херсона: карти боїв ISW

Українські війська успішно ведуть контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Також, ЗСУ продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Російські блогери стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту станом на 12 липня.
Російська окупаційна армія вночі, 13 липня, атакувала дронами столицю України. Внаслідок падіння уламків виникнули пожежі у багатоповерхівках, є загиблий.
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