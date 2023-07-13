ВСУ наступают на юге и удерживают позиции на левом берегу Херсона: карты боев ISW

Украинские войска успешно ведут контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Также, ВСУ продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста на 12 июля.
Российская оккупационная армия ночью, 13 июля, атаковала дронами столицу Украины. В результате падения обломков возникли пожары в многоэтажках, есть погибший.
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