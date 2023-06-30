ЗСУ наступають на кількох напрямках навколо Бахмута, а на півдні вирівнюють фронт, - Маляр

Схід

Тут Сили оборони впевнено рухаються по флангах довкола Бахмуту.

"В саме місто ми не заходили. Але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста. Однак основні бої зараз точаться довкола міста. І там можна говорити про те, що наступ іде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт", - розповіла вона.

Маляр додала, що натомість ворог туди підтягнув велику кількість сил.

"Концентрація дуже висока. Ми працюємо в абсолютній перевазі ворога за кількістю людей і зброї", - констатувала представник Міноборони.

Південь

Тут українські військові рухаються з різним успіхом.

"Десь бувають дні коли це понад 1 кілометр, десь буває менше. Може бути десь і до 2 кілометрів. По-різному", - розповіла Маляр.

Зараз, за її словами, на півдні іде вирівнювання фронту для того, аби зайняти і закріпитися на потрібних рубежах.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже кілька тижнів ведуть успішні контрнаступні дії на лінії фронту. На ранок 30 червня, за інформацією Генштабу, українські військові продовжують наступальні операції на кількох напрямках. ЗСУ мають успіхи на півдні та поблизу Бахмута. Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на 1200 та 1500 метрів у напрямку Клищіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.