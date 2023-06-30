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ВСУ наступают на нескольких направлениях вокруг Бахмута, а на юге выравнивают фронт, - Маляр

Фото: ВСУ продвигаются и на востоке, и на юге по линии фронта 30 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. Есть продвижение как на востоке, в частности вокруг Бахмута, так и на юге, где ВСУ занимаются выравниванием фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

Восток

Здесь Силы обороны уверенно двигаются по флангам вокруг Бахмута.

"В сам город мы не заходили. Но мы продолжаем контролировать юго-западные окраины города. Однако основные бои сейчас идут вокруг города. И там можно говорить о том, что наступление идет на нескольких направлениях. Это не только фланги, а гораздо более широкий фронт", - рассказала она.

Маляр добавила, что враг туда подтянул большое количество сил.

"Концентрация очень высока. Мы работаем в абсолютном преимуществе врага по количеству людей и оружия", - констатировала представитель Минобороны.

Юг

Здесь украинские военные движутся с разным успехом.

"Где-то бывают дни, когда это более 1 километра, где-то бывает меньше. Может быть где-то и до 2 километров. По-разному", - рассказала Маляр.

Сейчас, по ее словам, на юге идет выравнивание фронта, чтобы занять и закрепиться на нужных рубежах.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже несколько недель ведут успешные контрнаступательные действия на линии фронта. На утро 30 июня, по информации Генштаба, украинские военные продолжают наступательные операции на нескольких направлениях. ВСУ имеют успехи на юге и вблизи Бахмута. В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки. Россияне после потерь отступают.

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