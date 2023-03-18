ЗСУ наступали південніше Запоріжжя, а окупанти намагаються відрізати Бахмут: карти боїв ISW

Луганський напрямок: війська РФ безуспішно атакували позиції ЗСУ у Макіївки

Війська РФ 17 березня завдали ряд ударів по лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Російський блогер заявив, що окупанти відтіснили українські війська під Гряниківкою, і ЗСУ довелося відійти на правий берег річки Оскол. Російські джерела також стверджують, що війська РФ безуспішно атакували українські позиції поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної), Ямполівки (17 км на захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Російські джерела також стверджували, що українські сили провели наземну атаку біля Червонопопівки та продовжують накопичувати сили для майбутнього контрнаступу.

Донецький напрямок: окупанти намагаються позбавити Бахмут постачання

Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 17 березня. Російські блогери стверджували, що бойовики ПВК "Вагнера" атакували українські позиції в районі Хромово (2 км на захід від Бахмута) та Богданівки (6 км на захід від Бахмута).

Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 17 березня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів у північній частині Бахмута. Держприкордонслужба України повідомила, що ЗСУ розпочали бій із бойовиками "Вагнера" у промзоні в Бахмуті.

Російські блогери стверджували, що окупанти вийшли на шосе Т0504 на південно-західній околиці Бахмута та перерізали українську лінію постачання. Експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що війська РФ перекрили трасу Т0504 на південній околиці Бахмута.

За даними росЗМІ, окупанти захопили Красногорівку (8 км на північ від Авдіївки), хоча візуального підтвердження цих тверджень ISW досі не спостерігало. Російський блогер заявив, що російські сили навряд чи швидко просуватимуться на північ від Авдіївки після заявленого захоплення Красногорівки і що передчасно говорити про можливість оточення окупантами українських сил в Авдіївці.

Південний напрямок: ЗСУ наступали в районі Пологів

Російський блогер заявив, що ЗСУ провели невеликі атаки в районі Пологів та Орєхова Запорізької області. Повідомляється, що українські атаки були успішними, оскільки російські міни не змогли зупинити українську техніку.

Також російські джерела стверджували, що окупанти нібито відобразили спробу української диверсійно-розвідувальної групи форсувати річку Дніпро у Херсонській області.

Також 17 березня офіційний представник ГУР МО України Вадим Скибицький заявив, що російські війська створили в окупованому Криму готуються до оборонної операції.