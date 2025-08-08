ЗСУ нарощують силу дронів: Сирський назвав найрезультативніші підрозділи

Сирський зазначив, що безпілотні системи стали невід’ємною складовою українських Збройних сил та, у взаємодії з піхотою й артилерією, запорукою успіху у стримуванні ворога.

Головнокомандувач повідомив, що він провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем.

За його даними, минулого місяця безпілотниками було уражено 23,4 тисячі ворожих цілей. Більше частина за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає.

"Головний пріоритет - знищення особового складу противника. У липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі - "Птахи Мадяра", підрозділ ДПСУ “Фенікс”, “Ахіллес”, - зауважив Сирський.

Розвиток безпілотних систем в Україні

Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів, це, за словами Сирського, черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем. В цьому напрямку будемо розвивати, як логістичну, так і бойову складову.

Напевно, найважливіша частина таких нарад - обмін досвідом між підрозділами. Цього разу про свої нестандартні рішення і здобутки доповіли командири підрозділів БпС:

59 ОШБР БпС,

429 ОП БпС “Ахіллес”,

підрозділу БпАС “Фенікс”

Державної прикордонної служби.

Також заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike (дальністю 50-120 км) та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.

"Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової Збройних Сил. Побажав воїнам успіхів у бойовій роботі, і цей успіх має виявлятися насамперед у збереженні життя наших воїнів", - додав він.