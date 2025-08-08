UA

Дональд Трамп Війна в Україні

ЗСУ нарощують силу дронів: Сирський назвав найрезультативніші підрозділи

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські безпілотні системи за липень уразили понад 23 тисячі ворожих цілей, зокрема ліквідовано понад 5 тисяч окупантів. Основну роль у цьому зіграли FPV-дрони та нічні "бомбери".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Сирський зазначив, що безпілотні системи стали невід’ємною складовою українських Збройних сил та, у взаємодії з піхотою й артилерією, запорукою успіху у стримуванні ворога.

Головнокомандувач повідомив, що він провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем.

За його даними, минулого місяця безпілотниками було уражено 23,4 тисячі ворожих цілей. Більше частина за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає.

"Головний пріоритет - знищення особового складу противника. У липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі - "Птахи Мадяра", підрозділ ДПСУ “Фенікс”, “Ахіллес”, - зауважив Сирський.

Розвиток безпілотних систем в Україні

Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів, це, за словами Сирського, черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем. В цьому напрямку будемо розвивати, як логістичну, так і бойову складову.

Напевно, найважливіша частина таких нарад - обмін досвідом між підрозділами. Цього разу про свої нестандартні рішення і здобутки доповіли командири підрозділів БпС:

  • 59 ОШБР БпС,
  • 429 ОП БпС “Ахіллес”,
  • підрозділу БпАС “Фенікс”
  • Державної прикордонної служби.

Також заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike (дальністю 50-120 км) та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.

"Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової Збройних Сил. Побажав воїнам успіхів у бойовій роботі, і цей успіх має виявлятися насамперед у збереженні життя наших воїнів", - додав він.

Сили безпілотних систем в Україні

Зауважимо, що днями командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що протягом липня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем щодоби вражали в середньому 756 цілей, в тому числі 166 одиниць особового складу ворога.

При тому, що чисельність Угруповання складає лише 2% відносно загальної чисельності ЗСУ, кожного третього окупанта знищували саме ці підрозділи.

Як відомо, Сили безпілотних систем були створені в Україні за указом президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року СБС стали окремим родом військ у складі ЗСУ.

УкраїнаЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України