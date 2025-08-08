ВСУ наращивают силу дронов: Сырский назвал самые результативные подразделения

Украинские беспилотные системы за июль поразили более 23 тысяч вражеских целей, в частности ликвидировано более 5 тысяч оккупантов. Основную роль в этом сыграли FPV-дроны и ночные "бомберы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.
Сирский отметил, что беспилотные системы стали неотъемлемой составляющей украинских Вооруженных сил и, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, залогом успеха в сдерживании врага.
Главнокомандующий сообщил, что он провел ежемесячное совещание по вопросам развития возможностей Сил беспилотных систем.
По его данным, в прошлом месяце беспилотниками было поражено 23,4 тысячи вражеских целей. Больше часть за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.
"Главный приоритет - уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе - "Птицы Мадьяра", подразделение ГПСУ "Феникс", "Ахиллес", - отметил Сырский.
Формирование подразделений роботизированных наземных комплексов, это, по словам Сырского, очередной шаг в развитии возможностей беспилотных систем. В этом направлении будем развивать, как логистическую, так и боевую составляющую.
Наверное, самая важная часть таких совещаний - обмен опытом между подразделениями. На этот раз о своих нестандартных решениях и достижениях доложили командиры подразделений БпС:
Также заслушали отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike (дальностью 50-120 км) и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.
"Выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей Вооруженных Сил. Пожелал воинам успехов в боевой работе, и этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших воинов", - добавил он.
Заметим, что на днях командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в течение июля подразделения Группировки Сил беспилотных систем ежесуточно поражали в среднем 756 целей, в том числе 166 единиц личного состава врага.
При том, что численность Группировки составляет лишь 2% относительно общей численности ВСУ, каждого третьего оккупанта уничтожали именно эти подразделения.
Как известно, Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.