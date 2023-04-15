ЗСУ завдали два авіаудари по ворогу на півдні: знищили човен та бронетехніку

Фото: Українська авіація нанесла удар по скупченню техніки та живої сили росіян (facebook.com/Бригада тактичної авіації)

Українська авіація нанесла два удари по районах зосередження живої сили та техніки РФ в Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.