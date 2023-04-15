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ЗСУ завдали два авіаудари по ворогу на півдні: знищили човен та бронетехніку

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Україна, Субота 15 квітня 2023 01:59
ЗСУ завдали два авіаудари по ворогу на півдні: знищили човен та бронетехніку Фото: Українська авіація нанесла удар по скупченню техніки та живої сили росіян (facebook.com/Бригада тактичної авіації)
Автор: Максим Шушко

Українська авіація нанесла два удари по районах зосередження живої сили та техніки РФ в Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України завдяки влучному виконанню вогневих завдань нанесло втрат противнику, зокрема знищено:

  • 10 окупантів
  • 3 безпілотники
  • Станцію радіоелектронної боротьби
  • Переобладнаний під ДРГ човен
  • Танк
  • 5 одиниць авто- й бронетехніки

Також на одному з островів знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.

Раніше ми писали, окупанти 14 квітня випустили 7 ракет по Слов'янську. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів. На місцях завалів працюють рятувальники.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про створення дев'яти військових адміністрацій у Донецькій області.

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окупанти Збройні сили України Війна Росії проти України
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