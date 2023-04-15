ВСУ нанесли два авиаудара по врагу на юге: уничтожили лодку и бронетехнику

Фото: Украинская авиация нанесла удар по скоплению техники и живой силы россиян (facebook.com/Бригада тактической авиации)

Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения живой силы и техники РФ в Каховском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.