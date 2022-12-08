ЗСУ накрили позиції росіян та знищили живу силу противника (відео)

Українським військовим вдалося виявити позиції російських військових та атакувати їх. Внаслідок цього була знищена група окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Привіти росіянам від бійців Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, як російські окупанти ховаються у невеликих будинках в чистому полі. Після цього ці позиції накривають щільним вогнем і таким чином ЗСУ знищують групу загарбників.