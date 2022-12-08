ВСУ накрыли позиции россиян и уничтожили живую силу противника (видео)

Украинским военным удалось определить позиции российских военных и атаковать их. В результате была уничтожена группа оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Приветствие россиянам от бойцов Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, как российские оккупанты прячутся в небольших домах в чистом поле. После этого эти позиции накрывают плотным огнем и таким образом ВСУ уничтожают группу захватчиков.