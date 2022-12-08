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ВСУ накрыли позиции россиян и уничтожили живую силу противника (видео)

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 17:40
ВСУ накрыли позиции россиян и уничтожили живую силу противника (видео) Фото: ВСУ накрыли позиции россиян и уничтожили живую силу противника (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось определить позиции российских военных и атаковать их. В результате была уничтожена группа оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Приветствие россиянам от бойцов Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как российские оккупанты прячутся в небольших домах в чистом поле. После этого эти позиции накрывают плотным огнем и таким образом ВСУ уничтожают группу захватчиков.

Напомним, что украинские десантники продолжают уничтожать живую силу оккупантов возле Бахмута, ломая по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель.

Украинским военным удалось точными попаданиями уничтожить две боевые машины пехоты оккупантов.

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